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Общество

Достойную зарплату, безопасность и комфорт пообещал обеспечить псковским медикам Михаил Ведерников

Достойную зарплату, безопасность и комфорт пообещал обеспечить псковским медикам губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он заявил во время своего визита в Псковскую областную больницу 18 июня накануне Дня медика, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Поздравляю вас с предстоящим Днём медицинского работника, - обратился губернатор к сотрудникам клиники. - Мы очень ценим ваш труд, вашу работу, будем стараться делать так, чтобы вы получали достойную заработную плату, чтобы работать вам было комфортно и безопасно».

При этом Михаил Ведерников отметил, что, «к сожалению, состояние медицины оставляет желать лучшего».

«Пандемия коронавируса показал все слабые точки, причём многое из того, о чём мы даже не подозревали, но с другой стороны мы увидели, что у нас есть профессиональные врачи, медсёстры, младший медперсонал, который умеет и хочет работать. Когда всё это закончится, мы будем очень внимательно смотреть за этими людьми, готовить молодое поколение», - пообещал губернатор.

Он напомнил, что в качестве одной из мер поддержки и признания в регионе учреждён почётный знак «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области». Каждому, кто этого звания достоин, вручается также единовременная премия в размере 25 тысяч рублей. И пока человек работает в медицине на территории Псковской области, ежемесячно к заработной плате ему будет прибавляться по 5 тысяч рублей.

Михаил Ведерников отметил, что в прошлом году благодаря поддержке президента и правительства мы закупили медицинское оборудование, части из которого в Псковской области до этого никогда не было. «В медицину было вложено чуть более 2 млрд рублей. Это даёт нам возможность не стоять на месте. Например, в прошлом году в областной больнице был установлен ангиограф. Мы хотим, чтобы в регионе работали два современных сосудистых центра - один будет находиться в Пскове, второй - в Великих Луках», - заключил губернатор.

 

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