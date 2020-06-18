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Общество

В Круппской школе начался ремонт спортивного зала

В Печорском районе начался ремонт спортивного зала в Круппской основной общеобразовательной школе. В спортзале планируется заменить пол, окна, двери, электрику, радиаторы отопления, покрасить потолок, стены, заменить сантехнику в раздевалках. Общая стоимость работ составляет 1 млн рублей. Завершить ремонт планируется к 6 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«В Псковской области партийный проект «Детский спорт» работает не первый год. Ежегодно выделяются финансовые средства, на которые проводится ремонт и реконструкция спортзалов и пришкольных спортплощадок учреждений образования, приобретается спортивный инвентарь и оборудование. Партийный проект призван создавать комфортные условия для занятий спортом, содействовать выявлению юных талантов», - отметил региональный координатор проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин.

В Псковской области в текущем году в рамках партпроекта «Единой России» «Детский спорт» и нацпроекта «Образование» будут отремонтированы и оборудованы спортивные залы в 19 районных и сельских школах. Спортзалы обновят в двух образовательных учреждениях Бежаницкого района, также в списке по две школы в Великолукском, Дновском, Палкинском, Псковском районах и по одной - в Дедовичском, Опочецком, Невельском, Печорском, Гдовском, Порховском, Пушкиногорском, Красногородском и Стругокрасненском районах. На эти цели будет направлено более 18 млн рублей.

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