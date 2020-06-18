0
20:08
В Псковской области проходят съемки передачи «Не факт» с Араратом Кещяном
19:40
«Say Goodbye Hollywood»: История псковички, которая застряла в Калифорнии во время пандемии
19:38
18 июня день рождения празднует актриса псковского театра Ангелина Курганская
18:06
Жара +33 градуса прогнозируется в Псковской области
17:50
Губернатор Псковской области поздравил и наградил медиков городской больницы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:45
Четыре врача Псковской горбольницы получили звание «Заслуженный работник здравоохранения»
17:43
В крупных школах Опочецкого района ремонтируют системы освещения
Еще новости
Общество

Псковская таможня подбирает новых сотрудников

Псковская таможня подбирает новых сотрудников для службы по контракту. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, с 1 октября 2020 года на автомобильных, железнодорожных, пешеходных и воздушных пунктах пропуска меняется статус должностных лиц таможенных органов.

«В связи с предстоящим реформированием все должностные лица таможенных постов, осуществляющих свою деятельность на границе, переходят на службу по контракту», - уточнила исполняющая обязанности заместителя начальника Псковской таможни Юлия Петрова.

Подбор кандидатов на вакантные должности осуществляется на основании предоставленного соискателями комплекта документов. Требования к кандидатам: возраст до 45 лет, высшее или среднее профессиональное образование, годность по состоянию здоровья. Сотрудникам пограничных таможенных постов предоставляются полные социальные гарантии, льготное право выхода на пенсию. Заработная плата от 40 тысяч рублей.

Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте Северо-Западного таможенного управления в разделе: «Таможни. Псковская таможня. Госслужба». Справки по телефону: 8 (8112) 692 400.

Рабочее время Псковской таможни: понедельник - четверг с 9:00 до 18.00, пятница с 9:00 до 17:00, обед: с 13:00 до 13.48. Адрес Псковской таможни: улица Воровского, д. 20, г. Псков, 180000.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В Псковской области проходят съемки передачи «Не факт» с Араратом Кещяном
18 июня 2020
В Псковской области проходят съемки передачи «Не факт» с Араратом Кещяном
18 июня день рождения празднует актриса псковского театра Ангелина Курганская
18 июня 2020
18 июня день рождения празднует актриса псковского театра Ангелина Курганская
Жара +33 градуса прогнозируется в Псковской области
18 июня 2020
Жара +33 градуса прогнозируется в Псковской области
Губернатор Псковской области поздравил и наградил медиков городской больницы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 июня 2020
Губернатор Псковской области поздравил и наградил медиков городской больницы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Четыре врача Псковской горбольницы получили звание «Заслуженный работник здравоохранения»
18 июня 2020
Четыре врача Псковской горбольницы получили звание «Заслуженный работник здравоохранения»
В крупных школах Опочецкого района ремонтируют системы освещения
18 июня 2020
В крупных школах Опочецкого района ремонтируют системы освещения
Два котла заменят в котельных Опочецкого района в этом году
18 июня 2020
Два котла заменят в котельных Опочецкого района в этом году
Контракты на 20 млн рублей заключили на ремонт дорог в Опочецком районе
18 июня 2020
Контракты на 20 млн рублей заключили на ремонт дорог в Опочецком районе

Идет загрузка...