Псковская таможня подбирает новых сотрудников

17:40, 18 июня 2020, ПАИ

Псковская таможня подбирает новых сотрудников для службы по контракту. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, с 1 октября 2020 года на автомобильных, железнодорожных, пешеходных и воздушных пунктах пропуска меняется статус должностных лиц таможенных органов.

«В связи с предстоящим реформированием все должностные лица таможенных постов, осуществляющих свою деятельность на границе, переходят на службу по контракту», - уточнила исполняющая обязанности заместителя начальника Псковской таможни Юлия Петрова.

Подбор кандидатов на вакантные должности осуществляется на основании предоставленного соискателями комплекта документов. Требования к кандидатам: возраст до 45 лет, высшее или среднее профессиональное образование, годность по состоянию здоровья. Сотрудникам пограничных таможенных постов предоставляются полные социальные гарантии, льготное право выхода на пенсию. Заработная плата от 40 тысяч рублей.

Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте Северо-Западного таможенного управления в разделе: «Таможни. Псковская таможня. Госслужба». Справки по телефону: 8 (8112) 692 400.

Рабочее время Псковской таможни: понедельник - четверг с 9:00 до 18.00, пятница с 9:00 до 17:00, обед: с 13:00 до 13.48. Адрес Псковской таможни: улица Воровского, д. 20, г. Псков, 180000.