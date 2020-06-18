В крупных школах Опочецкого района ремонтируют системы освещения

17:43, 18 июня 2020, ПАИ

Глава Опочецкого района Юрий Ильин в эфире проекта ПАИ-live рассказал о ремонте школ в муниципалитете.

В рамках нацпроекта «Образование» в Опочецком районе ремонтируется спортзал, кровля и ведутся работы по ремонту внутри помещения в сельской школе. Сумма составит 1,5 млн рублей.

«Капитальный ремонт систем освещения ведётся в крупных школах на 3,5 млн рублей», - отметил Юрий Ильин, добавив, что в двух школах ремонт будет сделан за счёт средств местного бюджета.

В прошлом году в районе в рамках цифровой образовательной среды были подготовлены два кабинета в школах на сумму порядка 6 млн рублей.