Псковские добровольцы обновляют реестр воинских захоронений

19:54, 18 июня 2020, ПАИ

Добровольцы-активисты патриотического проекта «Чтобы помнили» в Псковской области ушли в онлайн, сообщила Псковскому агентству информации руководитель проекта Екатерина Родина.

Сейчас волонтёры актуализируют региональный реестр воинских захоронений, помогают искать информацию о местах гибели и захоронения воинов Великой Отечественной войны, восстанавливают фотографии XX века и обновляют базы данных сайта победа60.рф.

«Мы рады, что активисты движения из разных районов Псковской области откликнулись на предложение поволонтёрить в интернете! – отметила руководитель проекта «Чтобы помнили» Екатерина Родина. – Многие признаются, что соскучились по мероприятиям, но работа с общими документами и онлайн-ресурсами помогает ощутить себя частью команды».

В мае волонтёры победы Псковской области принимали участие в модерации историй шествия «Бессмертный полк – онлайн».

«Для меня, как и для большинства волонтёров, опыт модерации был крайне полезен. Для проверки некоторых историй о героях нам приходилось искать и перерабатывать горы информации, чтобы в строй Бессмертного полка никогда не вошли фашисты и изменники Родины. Бесспорно, наша работа в режиме онлайн нужна и полезна, ведь, помогая другим, мы прежде всего ведём работу над собой, приобретаем и развиваем новые навыки», – рассказал волонтёр проекта Илья Никитин.