Москвич убил бывшую девушку и двух её родственников

18:41, 18 июня 2020, ПАИ

Москвич Севастьян Путинцев убил бывшую девушку Елизавету Хлюпину и двух её родственников. Всего в московской квартире нашли тела четырёх человек – убийца покончил с собой, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошёл на улице Приорова.

Всего погибших четверо. Помимо Елизаветы были убиты её мать и предположительно малолетний брат. Стрелявший найден в той же квартире с огнестрельным ранением. Через два дня у Елизаветы был бы день рождения.

«Погибли Светлана Тивченко 1968 года рождения, Елизавета Хлюпина 1997 года рождения и Матвей Макаганчук 2016 года рождения», – уточнили в правоохранительных органах.

По информации источника агентства, стрелявший – Севастьян Путинцев 1999 года рождения – имел зарегистрированные пистолет и карабин. Прокуратура Москвы проверяет, как он получил это оружие.

На месте трагедии работают следователи. Возбуждено уголовное дело об убийстве нескольких человек.

