0
17:25
Грозы и ливни снова накроют Псковскую область
16:59
Лесной пожар произошёл в Куньинском районе
11:38
Число жалоб на великолукскую больницу выросло до 200
10:25
Гроза уничтожила дом в Пустошкинском районе
08:14
Сразу 11 случаев коронавируса выявили в Псковской психиатрической больнице
20:35
Порыв ураганного ветра сорвал крышу торгового центра на Рижском проспекте
13:36
ВИДЕО: Пьяный водитель Audi протаранил остановку в Пскове
Еще новости
Происшествия

Москвич убил бывшую девушку и двух её родственников

Москвич Севастьян Путинцев убил бывшую девушку Елизавету Хлюпину и двух её родственников. Всего в московской квартире нашли тела четырёх человек – убийца покончил с собой, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошёл на улице Приорова.

Всего погибших четверо. Помимо Елизаветы были убиты её мать и предположительно малолетний брат. Стрелявший найден в той же квартире с огнестрельным ранением. Через два дня у Елизаветы был бы день рождения.

«Погибли Светлана Тивченко 1968 года рождения, Елизавета Хлюпина 1997 года рождения и Матвей Макаганчук 2016 года рождения», – уточнили в правоохранительных органах.

По информации источника агентства, стрелявший – Севастьян Путинцев 1999 года рождения – имел зарегистрированные пистолет и карабин. Прокуратура Москвы проверяет, как он получил это оружие.

На месте трагедии работают следователи. Возбуждено уголовное дело об убийстве нескольких человек.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Грозы и ливни снова накроют Псковскую область
17 июня 2020
Грозы и ливни снова накроют Псковскую область
Лесной пожар произошёл в Куньинском районе
17 июня 2020
Лесной пожар произошёл в Куньинском районе
Число жалоб на великолукскую больницу выросло до 200
17 июня 2020
Число жалоб на великолукскую больницу выросло до 200
Гроза уничтожила дом в Пустошкинском районе
17 июня 2020
Гроза уничтожила дом в Пустошкинском районе
Сразу 11 случаев коронавируса выявили в Псковской психиатрической больнице
17 июня 2020
Сразу 11 случаев коронавируса выявили в Псковской психиатрической больнице
Порыв ураганного ветра сорвал крышу торгового центра на Рижском проспекте
16 июня 2020
Порыв ураганного ветра сорвал крышу торгового центра на Рижском проспекте
ВИДЕО: Пьяный водитель Audi протаранил остановку в Пскове
16 июня 2020
ВИДЕО: Пьяный водитель Audi протаранил остановку в Пскове
«Газель» и Škoda Octavia столкнулись на Рижском проспекте у «Ленты»
16 июня 2020
«Газель» и Škoda Octavia столкнулись на Рижском проспекте у «Ленты»

Идет загрузка...