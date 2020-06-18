Председатель невельского Собрания: Назрела необходимость сделать Конституцию современной

19:08, 18 июня 2020, ПАИ

Назрела необходимость сделать Конституцию современной, уверен председатель Собрания депутатов Невельского района Виктор Зуев.

«Ничего не стоит на месте. После 1993 года, когда была принята Конституция, по которой мы сейчас живём, уже много в нашей стране изменилось, как и в мире в целом. Назрела необходимость сделать основной документ Российской Федерации современным, отвечающим требованиям времени», – заявил Виктор Зуев.

По его мнению, пора поставить точку в историческом наследии и защитить память предков, защитников Отечества. «Это важно именно в момент, когда нашу историю пытаются переписать, отобрать у нашего народа Великую Победу, исковеркать события и разрушить братство сопредельных государств. Нельзя позволить нашим недругам и завистникам это сделать», – подчеркнул председатель Собрания депутатов.

«Мы родились в России и должны быть преданы своей стране и своему народу. И никакого двойного гражданства у чиновников! Ведь Родина у человека одна. В связи с этим считаю также одной из существенных поправок обеспечение территориальной целостности России и недопущение отчуждения части её территорий. Несомненно, 1 июля я приду на свой избирательный участок и поддержу поправку в Конституцию», – подытожил Виктор Зуев.