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Общество

18 июня день рождения празднует актриса псковского театра Ангелина Курганская

Фото: drampush.ru.

Актриса Псковского театра драмы имени Пушкина Ангелина Курганская 18 июня празднует день рождения. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Ангелина Курганская окончила Киргизский государственный институт искусств имени Бейшеналиевой. Работала в Русском драматическом академическом театре имени Крупской в Бишкеке, Акмолинском областном драматическом театре в Кокшетау, Республиканском русском драматическом театре имени Горького в Махачкале, Бугульминском драматическом театре имени Баталова в Бугульме.

Фото: drampush.ru.

В труппе псковского театра Ангелина Курганская работает с 2011 года. Зрителю актриса знакома по спектаклям «Жанна», «Ревизор», «Отелло».

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