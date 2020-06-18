18 июня день рождения празднует актриса псковского театра Ангелина Курганская
Актриса Псковского театра драмы имени Пушкина Ангелина Курганская 18 июня празднует день рождения. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Ангелина Курганская окончила Киргизский государственный институт искусств имени Бейшеналиевой. Работала в Русском драматическом академическом театре имени Крупской в Бишкеке, Акмолинском областном драматическом театре в Кокшетау, Республиканском русском драматическом театре имени Горького в Махачкале, Бугульминском драматическом театре имени Баталова в Бугульме.
В труппе псковского театра Ангелина Курганская работает с 2011 года. Зрителю актриса знакома по спектаклям «Жанна», «Ревизор», «Отелло».