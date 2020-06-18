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Общество

Насколько дешевле перелёт без багажа, рассказали эксперты

Россияне стали чаще летать бюджетными авиарейсами без багажа. Такие данные выявил российский сервис онлайн-бронирования Biletix, пишет РИА «Новости».

Доля бронирований авиабилетов на рейсы авиакомпании-лоукостера по России выросла с 19,4 до 24,1 % по сравнению с прошлым годом.

Также россияне стали чаще выбирать безбагажные тарифы, их доля увеличилась с 35 до 42 %.

Средний чек на безбагажные перелёты в обе стороны по России весной этого года составил 5 169 рублей, а на «обычные» – 6 936 рублей. Таким образом, путешествия без багажа в среднем позволили сэкономить пассажирам 25 % бюджета.

Чаще всего тарифы без багажа использовали туристы, направляющиеся в Симферополь, Сочи, Анапу, Санкт-Петербург и Калининград.

Отдыхать нельзя отложить: какие направления бронируют туристы из Псковской области.

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