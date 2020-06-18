В зданиях администраций Плюсского и Порховского районов проводят дезинфекцию

21:13, 18 июня 2020, ПАИ

В Псковской области сотрудники МЧС 18 и 19 июня проводят санитарную обработку социально значимых объектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Специалисты Невского спасательного центра МЧС России проводят санитарную обработку зданий администрации в Порховском и Плюсском районах, здания Псковского областного суда, а также структурных подразделений Главного управления МЧС России по Псковской области. Специалисты продезинфицируют в том числе пожарно-спасательные части, где организовано круглосуточное дежурство личного состава.

Для дезинфекции специалисты используют мобильный комплекс специальной обработки. Прилегающая территория и помещения внутри зданий обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами, которые разрушительно действуют на вирусы, но безопасны для людей и окружающей среды.

Ранее спасательная рота Невского спасательного центра продезинфицировала здания администрации, суда и вокзала в Великих Луках.

В администрации Плюсского района был зафиксирован очаг коронавируса.