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Спорт

Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова вылечился от COVID-19 и идёт на поправку. Об пишет ТАСС со ссылкой на тренера Хавьера Мендеса.

«Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идёт на поправку. И потом ещё мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенёс. Я, конечно, переживаю, у меня даже слёзы наворачиваются», – сказал Мендес.

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане, после чего в тяжёлом состоянии перевезён в Москву. В больнице он перенёс операцию на сердце и неделю пробыл в коме.

Президент России Владимир Путин обещал российскому бойцу UFC, что его отцу окажут достойное лечение.

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