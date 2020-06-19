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Общество

#СтаньСильнееПокаДома: Фитнес-тренер Татьяна Евдокова провела зарядку для псковичей

Фитнес-тренер Татьяна Евдокова провела зарядку для псковичей в рамках проекта #СтаньСильнееПокаДома — #АктивноеДолголетие. В этом проекте известные в регионе спортсмены и тренеры демонстрируют свои зарядки для пожилых людей. Евдокова показала упражнения для стоп — одного из самых проблемных участков тела у пожилых людей.

«Мышечный корсет нуждается в постоянной активности. Стопы не исключение, хотя часто о них забывают, - пояснила Евдокова. - Становитесь сильнее и активнее, и пока дома, и когда будут сняты ограничения. Всем здоровья!»

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