#СтаньСильнееПокаДома: Фитнес-тренер Татьяна Евдокова провела зарядку для псковичей

07:00, 19 июня 2020, ПАИ

Фитнес-тренер Татьяна Евдокова провела зарядку для псковичей в рамках проекта #СтаньСильнееПокаДома — #АктивноеДолголетие. В этом проекте известные в регионе спортсмены и тренеры демонстрируют свои зарядки для пожилых людей. Евдокова показала упражнения для стоп — одного из самых проблемных участков тела у пожилых людей.

«Мышечный корсет нуждается в постоянной активности. Стопы не исключение, хотя часто о них забывают, - пояснила Евдокова. - Становитесь сильнее и активнее, и пока дома, и когда будут сняты ограничения. Всем здоровья!»