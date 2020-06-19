В России предложили усилить контроль за приёмными семьями

07:18, 19 июня 2020, ПАИ

В России могут усилить контроль за приёмными семьями. Соответствующий законопроект, обязывающий участить проверки приёмных семей, разрабатывают в Госдуме. Сотрудники опеки должны будут посещать такие семьи раз в два-три месяца. Об этом пишет газета «Известия».

Поводом для инициативы стало обнаружение в Брянской области семилетней приёмной девочки Иры. Ребенка обнаружил сосед, приехавший из Москвы. На вид приёмной дочери его соседей было года три, она находилась в закрытой комнате.

Матери дома не было, а приёмный отец был нетрезв. Мужчина забрал ребенка к себе домой, накормил, вызвал полицию. В итоге Ира оказалась в больнице.

Сейчас плановая проверка органами опеки после года пребывания приёмного ребенка в семье должна проводиться не реже чем раз в шесть месяцев.

По словам экспертов, на одного соцработника сейчас приходится по 2,7 тыс. детей, и обеспечить индивидуальный подход очень сложно. По данным Следственного комитета, в 2020 году от действий опекунов и усыновителей пострадали 47 детей.