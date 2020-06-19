Сын Никиты Хрущёва умер в Америке

09:21, 19 июня 2020, ПАИ

Политолог Сергей Хрущёв, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, умер в США возрасте 84 лет. Об этом сообщил его друг, бывший дипломат Марк Гаррисон, сообщает газета «Известия».

Хрущёв умер 18 июня. «Простите, не могу сказать вам больше сейчас — это трагическая ситуация», — сказал Гаррисон.

Сергей Хрущёв стал известен как ученый и публицист. Являлся доктором технических наук и героем Социалистического Труда. В СССР занимался разработкой проектов крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей.

В 1991 году он был приглашен в университет Брауна (США) для чтения лекций по истории холодной войны, где и остался жить. Имел российское и американское гражданство.