Два дачных дома сгорело в Псковской области

10:11, 19 июня 2020, ПАИ

В Псковской области сгорело два дачных дома, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, один дачный дом сгорел 18 июня в 22:11 в деревне Блошно Дновского района. Предварительная причина – неисправность электрооборудования внутри дачного дома. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек.

Ещё один пожар произошёл 19 июня в 2:24 в деревне Большая Гряда Локнянского района. Сгорели жилой дом, летняя кухня и надворная постройка. Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования в летней кухне. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и четыре человека.