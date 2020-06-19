26 тысяч звонков в сутки могут делать мошенники с многоканального телефона

10:25, 19 июня 2020, ПАИ

Начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Полатовский в эфире проекта ПАИ-live 19 июня рассказал, что с начала года был зафиксирован рост дистанционных мошеннических преступлений.

«Случаев отъема денег у граждан под предлогом компенсаций в связи с коронавирусом практически нет», - отметил Александр Полатовский, добавив, что с начала года был зафиксирован резкий рост преступлений, совершённых дистанционным способом.

В регионе преобладают кражи денег со счёта и случаи, когда гражданин сам переводит деньги.

«По одному многоканальному телефону в сутки зарегистрировано 26 тысяч соединений, это мошенники», - добавил спикер.

Мошенники часто обзванивают граждан на постоянной основе, используя для этого подмену номера, анонимайзеры и другие способы.

«Связь дешевеет, поэтому можно говорить даже о межгосударственных преступлениях, то есть мошенники вполне могут находиться даже не в России», - рассказал Александр Полатовский, отметив, что всё это последствия развития технологий.