Оверкин: Занятия парусным спортом не «атомных» денег стоят

11:30, 19 июня 2020, ПАИ

«Занятия парусным спортом не «атомных» денег стоят. Это не должно никого отталкивать. Да, придётся купить форму, но всё доступно», - заявил тренер псковской парусной секции, яхтсмен Сергей Оверкин в эфире ПАИ-live. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас детская спортивная школа, поэтому мы заботимся, чтобы от секции у наших воспитанников всё было, чтобы покупать не пришлось. Вас посадят в лодку с опытным рулевым. Занятия у нас бесплатные. Из расходов - деньги на участие в соревнованиях. Большие деньги начинаются, когда принимаешь участие в выездных соревнованиях», - отметил Оверкин.

По его словам, в секции «стабильно занимаются 25 человек». Младшему воспитаннику в этом году исполнилось всего 8 лет, но лучше, посоветовал тренер, дождаться хотя бы 10 лет и тогда идти в секцию.