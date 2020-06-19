Яхтсмен Сергей Оверкин: Псковской области нужен яхт-клуб

12:14, 19 июня 2020, ПАИ

Псковская область нуждается в яхт-клубе. Об этом рассказал тренер, яхтсмен Сергей Оверкин в эфире проекта ПАИ-livе 19 июня.

«Псковско-Чудское озеро - четвёртое по площади в Европе, акватории нам хватает, вода немаленькая», - отметил Сергей Оверкин, добавив, что главной проблемой является отсутствие яхт-клуба в регионе.

По словам спикера, в некоторых регионах есть яхт-клубы, и там дети и взрослые в одном коллективе.

«Дети и взрослые чувствовали бы себя как дома, но у нас с созданием яхт-клуба не складывается», - рассказал Сергей Оверкин.

По словам яхтсмена, необходима поддержка властей, информирование о парусном спорте.

«У нас половина населения не знает про озеро, и ещё больше людей не знают про яхты», - добавил Сергей Оверкин, отметив, что сейчас делается многое для этого.