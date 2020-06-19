В Псковской области не будут проводить открытие сезона по парусному спорту

12:15, 19 июня 2020, ПАИ

Открытие сезона по парусному спорту в Псковской области проводить не будут. Об этом сообщил тренер, яхтсмен Сергей Оверкин в эфире проекта ПАИ-livе 19 июня.

«Все гонки с марта были отменены, все занятия в спортивных детских школах тоже», - рассказал Сергей Оверкин, добавив, что все уже хотят на воду и ждут снятия ограничительных мер.

По словам спикера, это может произойти уже в июле.

«Открытия сезона по парусному спорту в Псковской области не будет, - добавил Сергей Оверкин. – В июле уже включимся в календарь событий».

Псковская парусная регата, которая должна была пройти с 11 по 15 июня, была перенесена на первые выходные сентября.