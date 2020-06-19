0
13:43
Решение о судьбе главврача больницы в Великих Луках примут на следующей неделе
13:21
Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
12:59
Ведерников: Несоблюдение требований безопасности откинет нас далеко назад
12:54
Патриотические акции и флешмобы пройдут в Псковской области 24 июня
12:54
Гостиницы и базы отдыха в Псковской области начнут работать с 20 июня
12:40
В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд
12:23
Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут
Еще новости
Общество

В Псковской области не будут проводить открытие сезона по парусному спорту

Открытие сезона по парусному спорту в Псковской области проводить не будут. Об этом сообщил тренер, яхтсмен Сергей Оверкин в эфире проекта ПАИ-livе 19 июня.

«Все гонки с марта были отменены, все занятия в спортивных детских школах тоже», - рассказал Сергей Оверкин, добавив, что все уже хотят на воду и ждут снятия ограничительных мер.

По словам спикера, это может произойти уже в июле.

«Открытия сезона по парусному спорту в Псковской области не будет, - добавил Сергей Оверкин. – В июле уже включимся в календарь событий».

Псковская парусная регата, которая должна была пройти с 11 по 15 июня, была перенесена на первые выходные сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Решение о судьбе главврача больницы в Великих Луках примут на следующей неделе
19 июня 2020
Решение о судьбе главврача больницы в Великих Луках примут на следующей неделе
Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
19 июня 2020
Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Ведерников: Несоблюдение требований безопасности откинет нас далеко назад
19 июня 2020
Ведерников: Несоблюдение требований безопасности откинет нас далеко назад
Патриотические акции и флешмобы пройдут в Псковской области 24 июня
19 июня 2020
Патриотические акции и флешмобы пройдут в Псковской области 24 июня
Гостиницы и базы отдыха в Псковской области начнут работать с 20 июня
19 июня 2020
Гостиницы и базы отдыха в Псковской области начнут работать с 20 июня
В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд
19 июня 2020
В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд
Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут
19 июня 2020
Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут
Яхтсмен Сергей Оверкин: Псковской области нужен яхт-клуб
19 июня 2020
Яхтсмен Сергей Оверкин: Псковской области нужен яхт-клуб

Идет загрузка...