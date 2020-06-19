Уровень заболеваемости на селе выше, чем в Пскове – Нестерук

12:30, 19 июня 2020, ПАИ

Главный санитарный врач Псковской области рассказал, что уровень заболеваемости на селе выше, чем в Пскове. Об этом он заявил во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 19 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Уровень заболеваемости в регионе ниже среднего по России», - отметил Нестерук, добавив, что спокойно в соседних странах – Эстонии и Латвии, но беспокойство до сих пор вызывает Белоруссия, где ежедневно заболевают по 500 человек.

Главный санитарный врач региона сообщил, что неплохая ситуация в Тверской и Ленинградской областях, хуже – в Смоленской и Новгородской областях.

«У нас несколько выделяются Великие Луки, где заболело 434 на 100 тысяч человек при среднеобластном 333 на 100 тысяч», - отметил Нестерук, добавив, что в райцентрах уровень составляет 335 на 100 тысяч.

Также Александр Нестерук сообщил, что уровень заболеваемости на селе выше, чем в Пскове. Это связано с завозом инфекции дачниками.

«Среди районов по заболеваемости лидируют Островский, Псковский, Великолукский и Порховский», - добавил Нестерук.

В Пскове уровень заболеваемости ниже среднеобластного, но, по словам главного санитарного врача, в последние дни в областном центре замечен некоторый подъём.

В числе благополучных Пушкиногорский, Усвятский, Пустошкинский, Пыталовский, Локнянский, Красногородский и Себежский районы.

«Местные администрации приняли серьёзные меры, чтобы взять ситуацию под контроль», - добавил Нестерук.

Ранее Михаил Ведерников рассказал, что фуд-корты, детские площадки и кинотеатры пока работать не будут.