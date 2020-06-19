0
13:43
Решение о судьбе главврача больницы в Великих Луках примут на следующей неделе
13:21
Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
12:59
Ведерников: Несоблюдение требований безопасности откинет нас далеко назад
12:54
Патриотические акции и флешмобы пройдут в Псковской области 24 июня
12:54
Гостиницы и базы отдыха в Псковской области начнут работать с 20 июня
12:40
В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд
12:23
Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут
Еще новости
Общество

Каждый двадцатый житель Псковской области обследован на COVID-19

В Псковской области каждый двадцатый житель прошел обследование на коронавирус. Об этом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании оперативного штаба 19 июня.

По словам Александра Нестерука, в Псковской области впервые отмечено снижение темпов роста заболеваемости коронавирусом. На прошлой неделе был зафиксирован 281 случай внебольничной пневмонии — это ниже, чем на предыдущей неделе, более чем на 20%, считает Нестерук. Он также рассказал, что в 143 случаях завоз коронавируса был из-за пределов региона. Зафиксировано 15 вспышек с общим числом заболевших в 432 человека. 1 992 — находятся под наблюдением медиков, в том числе 758 человек из них — приехавшие в Псковскую область.

«Продолжаются очереди в лабораториях, но помогают коллеги из Санкт-Петербурга. Периодически отправляем анализы туда, поэтому критических ситуаций не возникает. За вчера сделано 702 теста.  Коэффициент распространения инфекции на протяжении четырех дней держится ниже единицы. Темп прироста за сутки — 2%, смертность не превышает 1%. Иммунитет установлен у 1,5 % населения региона. Уровень внебольничных пневмоний снижается. Это всё дает основание говорить об улучшении ситуации», - рассказал Нестерук.

Он добавил, что в Роспотребнадзор будет направлен запрос о возможности выхода на первый этап снятия ограничений в Псковской области. «Думаю, уже сегодня на заседании мы можем принять меры по смягчению бремени карантина», - считает Нестерук.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Марина Гаращенко: Маски нужно носить, несмотря на жару 70 коек для COVID-больных появится в Новосокольнической больнице В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд Более тысячи пациентов с коронавирусом в Псковской области лечатся в стационарах Каждый двадцатый житель Псковской области обследован на COVID-19 Уровень заболеваемости на селе выше, чем в Пскове – Нестерук Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут Льготные проездные в Псковской области начнут продавать с 1 июля Михаил Ведерников: Эпидемиологическая ситуация в Псковской области улучшается Заседание оперштаба по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Решение о судьбе главврача больницы в Великих Луках примут на следующей неделе
19 июня 2020
Решение о судьбе главврача больницы в Великих Луках примут на следующей неделе
Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
19 июня 2020
Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Ведерников: Несоблюдение требований безопасности откинет нас далеко назад
19 июня 2020
Ведерников: Несоблюдение требований безопасности откинет нас далеко назад
Патриотические акции и флешмобы пройдут в Псковской области 24 июня
19 июня 2020
Патриотические акции и флешмобы пройдут в Псковской области 24 июня
Гостиницы и базы отдыха в Псковской области начнут работать с 20 июня
19 июня 2020
Гостиницы и базы отдыха в Псковской области начнут работать с 20 июня
В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд
19 июня 2020
В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд
Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут
19 июня 2020
Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут
Яхтсмен Сергей Оверкин: Псковской области нужен яхт-клуб
19 июня 2020
Яхтсмен Сергей Оверкин: Псковской области нужен яхт-клуб

Идет загрузка...