Каждый двадцатый житель Псковской области обследован на COVID-19

12:30, 19 июня 2020, ПАИ

В Псковской области каждый двадцатый житель прошел обследование на коронавирус. Об этом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании оперативного штаба 19 июня.

По словам Александра Нестерука, в Псковской области впервые отмечено снижение темпов роста заболеваемости коронавирусом. На прошлой неделе был зафиксирован 281 случай внебольничной пневмонии — это ниже, чем на предыдущей неделе, более чем на 20%, считает Нестерук. Он также рассказал, что в 143 случаях завоз коронавируса был из-за пределов региона. Зафиксировано 15 вспышек с общим числом заболевших в 432 человека. 1 992 — находятся под наблюдением медиков, в том числе 758 человек из них — приехавшие в Псковскую область.

«Продолжаются очереди в лабораториях, но помогают коллеги из Санкт-Петербурга. Периодически отправляем анализы туда, поэтому критических ситуаций не возникает. За вчера сделано 702 теста. Коэффициент распространения инфекции на протяжении четырех дней держится ниже единицы. Темп прироста за сутки — 2%, смертность не превышает 1%. Иммунитет установлен у 1,5 % населения региона. Уровень внебольничных пневмоний снижается. Это всё дает основание говорить об улучшении ситуации», - рассказал Нестерук.

Он добавил, что в Роспотребнадзор будет направлен запрос о возможности выхода на первый этап снятия ограничений в Псковской области. «Думаю, уже сегодня на заседании мы можем принять меры по смягчению бремени карантина», - считает Нестерук.