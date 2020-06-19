Более тысячи пациентов с коронавирусом в Псковской области лечатся в стационарах

12:39, 19 июня 2020, ПАИ

В Псковской области 1001 человек находится на лечении в семи стационарах, сегодня будет развернут восьмой. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба 19 июня.

По ее словам, из тысячи человек 673 — с подтвержденным коронавирусом, из них 365 — с коронавирусной пневмонией, девять пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении находятся 413 человек, больше всего таких пациентов, как подчеркнула Марина Гаращенко, в Пскове и Великолукском районе.

Кроме того, председатель комитета по здравоохранению региона заявила, что в Псковскую областную психиатрическую больницу поступили два экстренных пациента с коронавирусом. В медучреждении развернуто 50 коек. В Порховской межрайонной больнице прироста заболевших COVID-19 нет, очаг удалось стабилизировать, подчеркнула Гаращенко.