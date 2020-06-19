Ведерников: Несоблюдение требований безопасности откинет нас далеко назад

12:59, 19 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что отмена части ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, должна происходить «очень аккуратно» и с максимальным соблюдением всех требований безопасности. Об этом он сказал на заседании оперативного штаба 19 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона сказал, что соблюдение всех требований позволит как можно скорее перейти ко второму и третьему этапу снятия ограничений,

«Важно, чтобы все те сферы, которым сейчас разрешено работать, соблюдали все требования безопасности. Если будет массовое несоблюдение требований, это откинет нас далеко назад. Мы будем вынуждены вернуться опять к ограничениям. Этого, конечно, делать бы не хотелось. Хотелось бы с небольшим промежутком от первого этапа перейти уже ко второму этапу снятия ограничений, затем к третьему», - отметил Михаил Ведерников.