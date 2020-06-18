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Экономика

В Псковской области увеличилось производство мяса и молока

В январе–мае в хозяйствах всех категорий Псковской области, по расчетам, произведено 139,1 тыс. тонн скота и птицы на убой, 82,1 тыс. тонн молока, 35,9 млн штук яиц.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 8,5 процента, молока – на 1,1 процента, яиц – сократилось на 0,9 процента. Прирост производства обеспечили сельскохозяйственные организации, удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99 процентов, молока – 81 процент, яиц – 43 процента.

Продуктивность коров молочного стада в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в январе–мае 2020 года сократилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 32 килограмма (на 1%) и составила 3092 килограмма молока на одну корову.

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