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Общество

Выводы о работе главврача больницы в Великих Луках сделают на следующей неделе

Решение о профессилнальной судьбе главного врача межрайонной больницы в Великих Луках Елены Никаноровой примут на следующей неделе, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live 19 июня.

Ранее на этой неделе губернатор Михаил Ведерников отмечал, что число жалоб на работу больницы, в частности, ее поликлинического звена и на работу главврача достигло 200. «Из-за некорректно сформированного графика несколько раз в неделю возникали ненормальные очереди, которые нарушают все возможные предписания и рекомендации Роспотребнадзора, да и здравый смысл в целом», - подчеркнул глава региона.

Марина Гаращенко рассказала, что во время рабочего визита в Великие Луки была организована внеплановая проверка медучреждения. «Мы практически побеседовали со всем персоналом, который работали в смене, посмотрели обращения по амбулаторной службе, дали им указания. Нам поясняли что это был понедельник, поэтому пришло так много людей. Но очередей, особенно в условиях пандемии, не должно никаких быть», - заметила Марина Гаращенко.

Она уточнила, что проверка должна завершиться к следующей неделе. Тогда же будут сделаны выводы и принято решение относительно главного врача Великолукской межрайонной больницы.

«Там есть и определенные проблемы там с кадрами. Большая текучка вызывает вопросы к руководству. Но люди работать хотят. Выяснилось, что рекомендации, которые мы дали сотрудникам относительно работы в нынешних условиях, до них доведены не были. Нас это, конечно, не устраивает. Мы посмотрим все. У меня есть определенные вопросы к работе администрации медучреждения. Все выводы сделаем публично, никакие факты замалчиваться не будут», - заверила Марина Гаращенко.

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