Марина Гаращенко поздравила медиков Псковской области с профессиональным праздником

14:03, 19 июня 2020, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире проекта ПАИ-live 19 июня поздравила медицинских работников региона с профессиональным праздником.

По словам Марины Гаращенко, медики Псковской области, как и по всей России, сегодня стоят на передовой. И вся Россия «смотрит на них».

«Наш труд наиболее тяжёлый и трудный. Мы всё-таки боремся очень достойно», - сказала Марина Гаращенко, пожелав медикам терпения.

Согласно последним данным, в Псковской области ещё 95 человек заразились коронавирусом, количество инфицированных в регионе достигло 2 183 человек.