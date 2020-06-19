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Общество

Марина Гаращенко поздравила медиков Псковской области с профессиональным праздником

Марина Гаращенко поздравила коллег с профессиональным праздником. Фото Дарьи Хватковой.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире проекта ПАИ-live 19 июня поздравила медицинских работников региона с профессиональным праздником.

По словам Марины Гаращенко, медики Псковской области, как и по всей России, сегодня стоят на передовой. И вся Россия «смотрит на них».

«Наш труд наиболее тяжёлый и трудный. Мы всё-таки боремся очень достойно», - сказала Марина Гаращенко, пожелав медикам терпения.

Согласно последним данным, в Псковской области ещё 95 человек заразились коронавирусом, количество инфицированных в регионе достигло 2 183 человек.

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