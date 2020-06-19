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Общество

Дисциплинарное взыскание получит руководитель санатория «Сосновый бор» в Черёхе

В Псковской области в санатории «Сосновый бор» в Черёхе исправлены плохие условия проживания, на которые жаловались пациенты. Руководитель учреждения получит дисциплинарное взыскание. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в прямом эфире ПАИ-live 19 июня.

Марина Гаращенко напомнила, что изначально в социальных сетях появилось видео с жалобами пациентов санаторного отделения Детской областной больницы в Черёхе на плохие условия проживания. Здесь открыт стационар для долечивания больных коронавирусом, в котором находятся 24 ребёнка и четверо взрослых.

Она отметила, что руководство комитета было сильно удивлено, когда увидело репортаж журналистов из санатория. Выяснилось, что в санатории вообще нет кипячёной питьевой воды, отсутствует и горячая вода для помывки, а также были допущены и другие нарушения. Так, например, Марина Гаращенко отметила, что в санатории были сняты ручки на окнах и невозможно было проветривать помещения. «Проветривание помещений должны проходить в COVID-организациях постоянно. Сегодня все окна уже открываются», – отметила она.

Марина Гаращенко подчеркнула, что после репортажа и разбирательств возникли вопросы к руководителю учреждения. В настоящий момент ситуация исправлена, но руководитель санатория получит дисциплинарное взыскание, уточнила она.

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