Из-за коронавируса работы на «Машиностроителе» отстают от графика

15:13, 19 июня 2020, ПАИ

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове строительные работы отстают от графика из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил директор проекта Юрий Стрелков в ходе визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на объект.

По его словам, подрядчик старается избежать критического отставания, но оно есть. Он подчеркнул, что отставание по сдаче объекта составляет 1,5 месяца.

Михаил Ведерников поинтересовался, началось ли уже проектирование второй очереди строительства на стадионе. Глава администрации Пскова Александр Братчиков заявил, что все работы согласованы, подготовлены эскиз и техническое задание.

Губернатор отметил, что в следующем году можно рассчитывать на средства Министерства спорта РФ. Директор проекта заявил, что второй этап строительства займёт около 8 месяцев.

Александр Братчиков заявил, что к 1 августа объект сдать не удастся, и предположил, что это произойдёт 1 сентября. На октябрь запланировано благоустройство территории.