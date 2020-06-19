Россельхозбанк запустил акцию «Юбилейная ставка!»

17:39, 19 июня 2020, ПАИ

Россельхозбанк запустил специальную акцию «Юбилейная ставка!», приуроченную к 20-летию банка. В рамках акции клиенты могут открыть срочный вклад «Доходный» по ставке до 6,1 % годовых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Акция действует один месяц с 15 июня по 14 июля 2020 года. В период действия специальных условий клиенты РСХБ могут открыть вклад «Доходный» на срок от 6 месяцев до 4 лет, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальная сумма вклада – 10 тысяч рублей. Оформить вклад можно как в отделении банка, так и с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк» в период проведения акции.

«В честь празднования юбилея Россельхозбанка мы улучшили условия по вкладу «Доходный» и сделали ставки по нему более привлекательными для наших клиентов. Банк постоянно развивает свою продуктовую линейку и стремится предложить своим клиентам лучшие финансовые решения. Также в рамках празднования своего 20-летия банк запустил акцию «Кредит Юбилейный» по потребительским кредитам без залога и поручительств», – подчеркнула руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

«В год своего 20-летия Россельхозбанк предлагает специальную акцию для того, чтобы доходы клиентов росли ещё быстрее, – подчеркнул директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов. – Специальная акция «Юбилейная ставка» по вкладу «Доходный» позволит получать 6,1 % годовых – это одно из самых привлекательных предложений на рынке».

Также в рамках акции по ставке от 6,9 % годовых можно оформить кредит на любые цели на сумму до 5 млн рублей либо рефинансировать кредиты, ранее накопленные в других банках, с получением дополнительных средств на личные нужды, на общую сумму до 3 млн рублей. Кредитование осуществляется на срок до 7 лет.