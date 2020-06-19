0
19:54
ФОТОФАКТ: Жительница Палкино решила разводить павлинов
18:16
Жара в Псковской области постепенно сбавляет обороты
18:08
Роспотребнадзор недоволен скоплением людей на пляжах Пскова
18:03
Псковичи заполонили городской пляж (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:02
ФОТОФАКТ: В Пскове на городском пляже разметили дистанцию
17:57
ВИДЕО: Михаил Ведерников посетил захоронение жертв концлагеря в Моглино
17:38
Минутой молчания 22 июня почтят память павших героев
Еще новости
Общество

Россельхозбанк запустил акцию «Юбилейная ставка!»

Россельхозбанк запустил специальную акцию «Юбилейная ставка!», приуроченную к 20-летию банка. В рамках акции клиенты могут открыть срочный вклад «Доходный» по ставке до 6,1 % годовых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Акция действует один месяц с 15 июня по 14 июля 2020 года. В период действия специальных условий клиенты РСХБ могут открыть вклад «Доходный» на срок от 6 месяцев до 4 лет, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальная сумма вклада – 10 тысяч рублей. Оформить вклад можно как в отделении банка, так и с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк» в период проведения акции.

«В честь празднования юбилея Россельхозбанка мы улучшили условия по вкладу «Доходный» и сделали ставки по нему более привлекательными для наших клиентов. Банк постоянно развивает свою продуктовую линейку и стремится предложить своим клиентам лучшие финансовые решения. Также в рамках празднования своего 20-летия банк запустил акцию «Кредит Юбилейный» по потребительским кредитам без залога и поручительств», – подчеркнула руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

«В год своего 20-летия Россельхозбанк предлагает специальную акцию для того, чтобы доходы клиентов росли ещё быстрее, – подчеркнул директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов. – Специальная акция «Юбилейная ставка» по вкладу «Доходный» позволит получать 6,1 % годовых – это одно из самых привлекательных предложений на рынке».

Также в рамках акции по ставке от 6,9 % годовых можно оформить кредит на любые цели на сумму до 5 млн рублей либо рефинансировать кредиты, ранее накопленные в других банках, с получением дополнительных средств на личные нужды, на общую сумму до 3 млн рублей. Кредитование осуществляется на срок до 7 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Жительница Палкино решила разводить павлинов
19 июня 2020
ФОТОФАКТ: Жительница Палкино решила разводить павлинов
Жара в Псковской области постепенно сбавляет обороты
19 июня 2020
Жара в Псковской области постепенно сбавляет обороты
Роспотребнадзор недоволен скоплением людей на пляжах Пскова
19 июня 2020
Роспотребнадзор недоволен скоплением людей на пляжах Пскова
Псковичи заполонили городской пляж (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 июня 2020
Псковичи заполонили городской пляж (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ФОТОФАКТ: В Пскове на городском пляже разметили дистанцию
19 июня 2020
ФОТОФАКТ: В Пскове на городском пляже разметили дистанцию
ВИДЕО: Михаил Ведерников посетил захоронение жертв концлагеря в Моглино
19 июня 2020
ВИДЕО: Михаил Ведерников посетил захоронение жертв концлагеря в Моглино 1
Минутой молчания 22 июня почтят память павших героев
19 июня 2020
Минутой молчания 22 июня почтят память павших героев
Михаил Ведерников пообещал приобрести электронный орган для псковского колледжа искусств
19 июня 2020
Михаил Ведерников пообещал приобрести электронный орган для псковского колледжа искусств

Идет загрузка...