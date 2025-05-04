Изрезанная живодёрами в Пскове собака отправилась в новый дом

12:59, 04 мая 2025, ПАИ

Пострадавшей от своих владельцев собаке по кличке Мия нашли новый дом в Пскове, сообщили ПАИ в приюте «Шанс».

«Мия поехала в новый дом. Пока на испытательный срок. Всем нужно привыкнуть друг к другу. Очень была рада наша девочка вырваться из клиники, хоть и провожали её реально со слезами. Мия - настоящая героиня нашего города! На улице её узнают, гладят, говорят тёплые слова. Это так трогательно!» – написали сотрудники зооприюта «Шанс».

Напомним, что 28 апрлея на берегу Великой за стадионом «Электрон» над своей собакой издевались мужчина и женщина. Виновников нашли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

Живодёры, изрезавшие собаку ножом, оказались её хозяевами. Напомним, 32-летнего мужчину, который резал животное ножом, поместили в изолятор. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 158 (кража), 159 (мошенничество) и 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) УК РФ.

Девушки, ставшие свидетелями жестокого обращения с собакой в Пскове, описали произошедшее телеканалу «Первый Псковский».