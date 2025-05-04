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Общество

Команда Псковской детской городской поликлиники примет участие в эстафете «Псковской правды»

Команда Псковской детской городской поликлиники станет участником легкоатлетической эстафеты «Псковской правды», сообщили ПАИ организаторы.

Фото: газета «Псковской правды»

«Это мероприятие - особое и важное, приуроченное к 80-летию Победы. Мы к ней присоединяемся, чтобы показать, что мы помним и чтим подвиг наших дедов», – отметил представитель команды. (https://pravdapskov.ru/news/0046232.html)

Сотрудники поликлиники 6 мая пробегут маршрут длиною 3 080 метров за Победу и победителей.

Отметим, легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» состоится в Пскове 6 мая. Как и 80 лет назад, спортсмены будут соревноваться на центральных улицах города. В связи с этим общественный транспорт будет курсировать по изменённым маршрутам.

По традиции, помимо корпоративных команд, в эстафете примут участие школьники и студенты из Пскова и Псковской области.

Официальные хештеги мероприятия: #ЭстафетаПобеды80лет, #БежимсПсковскойправдой.

Ранее сообщалось, что сотрудники Псковской станции скорой помощи примут участие в эстафете «Псковской правды».

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