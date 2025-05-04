Михаил Ведерников представил псковичам фильм о Герое России Александре Досягаеве

15:34, 04 мая 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил ещё один фильм, созданный в рамках проекта правительства Псковской области «Славе не меркнуть, подвигу жить: Герои России в истории и современности». Фильм губернатор разместил в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников подчеркнул, что документальный фильм «Нет задач невыполнимых. Александр Досягаев» рассказывает о жизни и подвиге Героя России, который с первых дней принимал участие в специальной военной операции. Он отметил, что в фильме вспоминаются мечты и выбор командира десантно-штурмового батальона, а также то, каким он был мужем, отцом, товарищем и наставником, о чем говорят его родители, супруга, учителя и сослуживцы.

«Память о незаурядном человеке, проявившем себя на поле боя, выполняя воинский долг, хранят в Пскове и на родине Героя в Тамбовской области – наш фильм показывали в центрах культуры, школах, библиотеках, в рамках закрытого показа на кинофестивале. А сегодня предлагаю посмотреть его и вам. Жизнь Александра Досягаева – это пример служения Отечеству. Гордимся! Помним!» – заключил Михаил Ведерников.