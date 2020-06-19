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Общество

Псковские художники подарили медикам картины в канун Дня медицинского работника

В честь Дня медицинского работника, который будет праздноваться 21 июня, псковские художники подарили медикам картины.  

Псковское региональное отделение Союза женщин России и Псковское региональное отделение Союза художников России в канун Дня медицинского работника проводит совместную акцию «Поддержим врачей искусством» в знак благодарности врачам, работающим в СOVID-центре в Псковской городской больнице.

Картины также передадут в великолукский COVID-центр.

  • Художники передали картины псковским медикам в канун Дня медицинского работника
    Фото: Псковское региональное отделение Союза женщин России
  • Художники передали картины псковским медикам в канун Дня медицинского работника
    Фото: Псковское региональное отделение Союза женщин России
  • Художники передали картины псковским медикам в канун Дня медицинского работника
    Фото: Псковское региональное отделение Союза женщин России
  • Художники передали картины псковским медикам в канун Дня медицинского работника
    Фото: Псковское региональное отделение Союза женщин России
  • Художники передали картины псковским медикам в канун Дня медицинского работника
    Фото: Псковское региональное отделение Союза женщин России
  • Художники передали картины псковским медикам в канун Дня медицинского работника
    Фото: Псковское региональное отделение Союза женщин России
  • Художники передали картины псковским медикам в канун Дня медицинского работника
    Фото: Псковское региональное отделение Союза женщин России
  • Художники передали картины псковским медикам в канун Дня медицинского работника
    Фото: Псковское региональное отделение Союза женщин России
  • Художники передали картины псковским медикам в канун Дня медицинского работника
    Фото: Псковское региональное отделение Союза женщин России
  • Художники передали картины псковским медикам в канун Дня медицинского работника
    Фото: Псковское региональное отделение Союза женщин России

Псковский Дом офицеров поддержал акцию исполнением песни «Не болейте, доктор!». Её спел ансамбль солистов после передачи картин.

Председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова отметила, что мероприятие прошло очень эмоционально.

«Очень мало врачей пришли, потому что идёт работа, и некоторые смотрели из окон, прямо в противочумных костюмах», - рассказала Наталья Никифорова.

Картины псковских художников расставили напротив травматологии, где ведётся приём пациентов.

«Вместе с Великими Луками было собрано 42 картины, 12 в Великих Луках, 20 – в Пскове, - отметила Наталья Никифорова. – Мы понимаем, в каких сложнейших условиях находятся врачи».

Также Наталья Никифорова добавила, что люди должны выполнять все условия – носить маски, соблюдать меры, чтобы нагрузка свалилась с плеч врачей.

Главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев отметил, что в канун праздника все на своих постах и не все смогли поучаствовать в празднике, а также поздравил коллег  и выразил надежду на то, что врачи смогут справиться с поставленными задачами.

Также Алексей Васильев поблагодарил организаторов акции, добавив, что искусство лечит и эти картины смогут поднять боевой дух медиков и подарят хорошее настроение.

Картины также будут переданы в том числе и московским медикам, которые прибыли в Псковскую область.

«В Великих Луках такое же мероприятие пройдёт, от нашего отделения будет депутат Псковского областного Собрания депутатов, директор великолукской школы № 12 Елена Даньшова», - отметила Наталья Никифорова.

Сотрудники администрации больницы поблагодарили организаторов акции за доброе и «солнечное» мероприятие.

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