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Общество

Пустующие здания филиала великолукской сельхозакадемии в Родине отремонтирует инвестор

30 миллионов рублей готов выделить инвестор на ремонт административного здания и общежития в деревне Родина Псковского района, которые ранее относились к филиалу Великолукской сельскохозяйственной академии, а теперь пустуют. Вопрос об использовании этих зданий задала псковичка на личном приеме губернатора Псковской области 19 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы несколько лет ведем работу по размещению в одном из зданий Центра для временного размещения соотечественников. Пока полного понимания с организацией, которая будет этим заниматься нет, но, тем не менее, во втором полугодии здание будет приводиться в порядок. Сейчас мы с потенциальным инвестором также провели переговоры о приведении в порядок близлежащей территории», - сообщила первый-вице губернатор области Вера Емельянова.

Андрей Михеев, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, добавил, что комитет работает над проектом соглашения о партнерстве, спорные вопросы уточнят до конца ноября, тогда инвестор сможет приступить к ремонту зданий.

«Чтобы привести здания в порядок, инвестор готов потратить 30 миллионов рублей за срок 6-8 месяцев», - пояснила Вера Емельянова.

Михаил Ведерников предположил, что в административном здании можно разместить детский сад, если это будет целесообразно.

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