Ограничения из-за COVID-19 продлили в Псковской области до 30 июня

17:21, 19 июня 2020, ПАИ

В Псковской области ограничительные мероприятия (карантин), введенные в связи с пандемией коронавируса, продлили по 30 июня. Соответствующие изменения глава региона Михаил Ведерников внёс в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Между тем некоторые введённые ранее ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом были сняты.

Так, в регионе разрешили открыться летним верандам при стационарных кафе и ресторанах, а также тем, которые включены в схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденные органами местного самоуправления.

К работе смогут вернуться и магазины, имеющие отдельный вход, а также нестационарные торговые объекты, размещенные на рынках и ярмарках.

Возобновится работа и торгово-развлекательных центров, но в ограниченном режиме и с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, разделением потоков покупателей. Также на входах и выходах в торгово-развлекательные центры нельзя будет одновременно находиться больше пяти человекам, а детям и вовсе нельзя будет посещать центры без сопровождения родителей. При этом фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в торговых центрах работать не будут.

Кроме того, городским и загородным отелям, домам отдыха и туристическим базам разрешено размещать постояльцев, однако заполнять они могут не более 50 % номерного фонда. При этом питание для постояльцев должно быть организовано по принципу индивидуального обслуживания в номерах, а использование СПА-салонов, бань и бассейнов остаётся под запретом. Между тем пансионаты санатории и детские санаторно-оздоровительные лагеря не смогут бронировать места и принимать граждан до 30 июня.

К полноценному режиму работы возвращаются многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.

Ряд остальных ограничительных мероприятий продлевается до конца июня. В частности, псковичам по-прежнему запрещается проводить массовые мероприятия. Под запретом остаётся работа кинотеатров, театров, соляриев, бань, ночных клубов, детских развлекательных центров, бассейнов. Сохраняются требования к ограниченному формату работы парикмахерских, салонов красоты, стоматологий и фитнес-центров. Также псковичи должны до конца июня соблюдать социальную дистанцию, масочный и перчаточный режим.