Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%

17:32, 19 июня 2020, ПАИ

Число открытых в ВТБ новых депозитов в мае выросло на 40 % по сравнению с апрелем и составило более 160 тысяч штук. Объём размещённых только новыми клиентами вкладов вырос по сравнению с апрелем на 73 % – до 32 млрд рублей. При этом 85 % всех средств клиенты вносили в российской валюте, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

«Несмотря на «короткий» месяц с большим количеством нерабочих дней, общий объём размещённых средств на срочных вкладах составил более 180 млрд рублей – это на 25 % больше, чем в апреле. Таким образом, мы можем говорить о возвращении спроса на сберегательные продукты на уровень до пандемии. На это повлияло частичное открытие офисов и ослабление ограничений по самоизоляции в ряде регионов. Но в продолжение тенденции, начавшейся в апреле, вкладчики по-прежнему предпочитали держать деньги «под рукой» – на более коротких рублёвых депозитах», – отметила начальник управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.

В мае также на 20 % увеличился объём средств, которые клиенты ВТБ переразместили на рублёвых вкладах банка, по сравнению с мартом и апрелем. «Все эти цифры могут говорить о том, что клиенты постепенно возвращаются к более активному сберегательному поведению», – отметила Мария Воронина.

Более 70 % всех депозитов в мае было открыто онлайн, хотя часть клиентов продолжали обращаться в дежурные отделения банка. Активнее всего это делали жители столичного региона – Москвы и области, на втором месте – Санкт-Петербург, на третьем – Самарская и Тульская области. На эти пять регионов пришлось порядка 45 % всех открытых в отделениях депозитов.