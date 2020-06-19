Жаркий и сухой июль прогнозируется на европейской части России

19:36, 19 июня 2020, ПАИ

Практически на всей европейской территории России июль ожидается тёплым, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

В центре, в Поволжье (кроме Кировской области и Предуралья), на юге температура окажется выше нормы на один градус. Если в центре европейской территории преобладающая дневная температура сейчас +22...+28 градусов, в Поволжье – +24...+29 градусов, то надо будет прибавить к этому по градусу. На юге, в том числе на курортах Краснодарского края и Крыма, июль будет жарким: столбики термометров будут расти от 28 до 33 градусов. В Москве ночью в июле от +12 до +17, днём 23-28 градусов тепла. Осадков выпадает 94 миллиметра (июль – самый дождливый месяц в году), но пока в Москве их прогнозируют меньше нормы.

Также мало осадков ожидается на востоке Центрального округа, на территории Поволжья – от Кировской до Астраханской области. Много осадков прогнозируется в Мурманской области и Ненецком округе, в остальных районах – в пределах нормы.

На азиатской территории прохладный июль предполагается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае. В пределах нормы и чуть ниже нормы по температуре второй месяц лета может быть в центральных районах Хабаровского края и на севере Приморского края.

Теплее обычного июль может быть в Иркутской, Амурской областях, в северных районах Хабаровского края, на большей части Якутии, кроме северных районов, а также в Магаданской области и на Камчатке. Выше температурной нормы, возможно, будет на севере Красноярского края, в Алтайском крае и в Республике Алтай. Частые дожди возможны в Иркутской области и в Забайкалье, а также на юго-западе и в центре Якутии. Мало дождей ожидается в Магаданской области, на Чукотке, на юге Камчатского края.

На юге Урала преобладающая температура июля +23...+28 градусов, на юге Сибири – от 22 до 27 тепла, на юге Дальнего Востока – +22...+28 градусов. Этот прогноз является предварительным, в конце месяца он будет скорректирован.