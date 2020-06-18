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Экономика

Сбербанк ввёл комиссию для переводов через банкоматы

Сбербанк со 2 июня ввёл комиссию на внутрибанковские переводы с помощью банкоматов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка. Комиссия за переводы через банкомат составляет 1%.

«Со 2 июня Сбербанк изменил тарификацию денежных переводов внутри банка. Изменения в первую очередь коснулись денежных переводов в «Сбербанке Онлайн» и СМС-банке. Также изменились условия переводов в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций», – уточнили в банке.

В банке отметили, что подавляющее большинство клиентов используют «Сбербанк Онлайн» и СМС-банк для совершения операций. Российские банки отменили так называемый банковский роуминг – комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. Закон вступил в силу с 14 июня.

Сбербанк, где клиенты разных территориальных пoдразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий на внутрибанковские переводы между физицами на услугу безлимитного перевода средств по платной подписке. Подписка нужна, если клиент банка переводит больше 50 тысяч рублей в месяц. При отсутствии подписки будет взиматься комиссия в размере 1%, но не более 1 тысячи рублей.

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