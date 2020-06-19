Четыре человека погибли и 26 пострадали на дорогах Псковской области за семь дней

19:47, 19 июня 2020, ПАИ

С 4 по 10 июня пожарные и спасательные подразделения Псковской области 26 раз выезжали для оказания помощи в ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибли четыре человека, пострадали – 26. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В трёх случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешеходов. За указанный период деблокировано трое пострадавших и один погибший. Пяти травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего их передали медицинским работникам, двум гражданам была оказана иная помощь.

Три раза спасатели проводили ликвидацию вторичных факторов, из них один раз – это тушение автомобиля.