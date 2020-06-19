Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз, сообщает ТАСС.
Согласно документу, иностранцы, получившие белорусскую визу, смогут въезжать на территорию России, а те, кто получил российскую визу, – в Белоруссию.
Соглашение планировалось подписать ещё в декабре 2018 года, но Белоруссия к этому времени не успела завершить все необходимые внутригосударственные процедуры. Позднее это было сделано, и власти Белоруссии заявили, что в окончательном варианте проекта учтены все пожелания сторон.