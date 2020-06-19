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644 тысячи рублей списали мошенники с карт великолучан

С 17 по 18 июня двое жителей Великих Лук лишились 644 тысячи рублей в результате дистанционного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 18 июня в течение дня 37-летней великолучанке неоднократно звонили неизвестные лица и представлялись сотрудниками банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег они завладели с двух её банковских карт деньгами в размере 584 тысячи рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту проводится проверка.

Жертвой аналогичной преступной схемы также стала 55-летняя великолучанка. Её обманули на 60 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

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