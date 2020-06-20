Псковский губернатор призвал пассажиров авиарейсов позаботиться о СИЗах

09:40, 20 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей – пассажиров авиарейсов – позаботиться о средствах индивидуальной защиты, а также узнавать заранее информацию о действующих ограничениях в регионе, в который они летят. Об этом губернатор сообщил в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что уже возобновлены авиаперевозки из Пскова в Москву и Сочи, а со следующей недели открываются рейсы в Калининград. Он подчеркнул, что порядок работы авиакомпании определён Росавиацией, и требования по безопасности в связи с пандемией коронавируса ко всем предъявляются одинаковые.

«Поэтому в этом плане можно не беспокоиться, но важно, чтобы пассажиры тоже отвечали каждый сам за себя и заранее предусматривали наличие дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты. Это важно, эта норма останется с нами ещё надолго», – сказал губернатор.

Михаил Ведерников также обрати внимание на то, что в некоторых регионах сохраняется обязательный режим двухнедельной самоизоляции. «Поэтому пред тем, как полететь на самолёте в другой регион, посмотрите на сайте региона действующие ограничения для того, чтобы не получилось так, что вы прилетите в регион и вам придётся либо 14 дней находиться на обсервации, либо вас ближайшим рейсом отправят обратно», – призвал псковичей губернатор.