2278 человек заразились коронавирусом в Псковской области
В Псковской области за последние сутки коронавирусом заразилось 95 человек. Количество инфицированных в регионе достигло 2 278 человек, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
От коронавируса вылечилось 727 жителей Псковской области (за сутки – 22), за весь период скончалось 19 человек. Проведено 36 262 теста на коронавирус.
Статистика по районам выглядит так: Псков – 643, Великие Луки – 452, Бежаницкий район – 9, Великолукский район – 130, Гдовский район – 55, Дедовичский район – 32, Дновский район – 78, Красногородский район – 6, Куньинский район –19, Локнянский район – 6, Невельский район – 82, Новоржевский район – 15, Новосокольнический район – 52, Опочецкий район – 29, Островский район – 183, Палкинский район – 19, Печорский район – 30, Плюсский район – 80, Порховский район – 116, Псковский район – 165, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район – 5, Пыталовский район – 8, Себежский район – 14, Струго-Красненский район – 32, Усвятский район – 12.