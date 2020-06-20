Первый региональный онлайн-форум молодых семей стартует в Псковской области 21 июня

13:16, 20 июня 2020, ПАИ

21 июня в Псковской области начнёт свою работу первый региональный онлайн-форум молодых семей, сообщили Псковскому агентству информации в управлении общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области.

В первый день форума участники будут знакомиться и получать теоретические знания для оформления инициатив в формате проектной заявки. Второй день, 7 июля, будет посвящён презентациям проектов, получению обратной связи по проектам и приобщению к всероссийскому празднику – Дню любви, семьи и верности. Образовательная программа форума содержит совместные мероприятия для родителей и их детей. По итогам форума наиболее перспективные проекты будут доработаны при содействии управления для участия во Всероссийском форуме молодых семей.

В рамках форума планируется выступление руководителя проект-центра уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка, руководителя Агентства социально-демографического развития, председателя экспертного совета Ассоциации организаций по защите семьи Григория Сайфуллина.