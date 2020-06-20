Акцию для медиков провели в Острове
В преддверии Дня медицинского работника у здания поликлиники Островской межрайонной больницы состоялся праздничный концерт в рамках волонтёрской акции. Её инициатором выступили работники центра культуры «Юбилейный», пишет газета «Островские вести».
Волонтёры с соблюдением всех ограничительных мер, связанных с коронавирусом, подняли медицинским работникам настроение русскими и популярными современными песнями.
К волонтёрской акции присоединились депутаты Собрания депутатов Островского района Николай Акиншин и Владлен Небейголова, а также депутат Собрания депутатов городского поселения «Остров» Маргарита Егорова. Они выразили работникам сферы здравоохранения благодарность за благородный, ответственный и необходимый обществу труд, высокий профессионализм, самоотдачу и от души пожелали всем крепкого здоровья, терпения и выдержки, благополучия и мира.