Владимир Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд

14:29, 20 июня 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин в обращении, посвящённом предстоящему Дню медицинского работника, поблагодарил медиков за самоотверженный труд и констатировал, что им удалось свести к минимуму потери от коронавируса.

«Уверен, вы сделали всё, что могли, и даже больше, показывая настоящие чудеса профессионализма. Главное, свели к минимуму потери – это ваша заслуга!» – сказал Владимир Путин, пожелал медикам счастья, здоровья и поблагодарил за самоотверженный труд.

Также глава государства выразил надежду, что вакцина от коронавируса появится в самое ближайшее время.