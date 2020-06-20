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Общество

Путин: Выплаты медикам не будут облагаться налогом

Все выплаты за особые условия труда медикам не будут облагаться налогом, надо решить вопрос и с отпускными, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении, посвящённом предстоящему Дню медицинского работника.

«Мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц, то есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объёме, без налоговых удержаний, что называется, чистыми»,  – сказал Владимир Путин.

Глава государства также поблагодарил медиков за самоотверженный труд и констатировал, что им удалось свести к минимуму потери от коронавируса.

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