Готовность Пскова к отопительному сезону превысила 93%

10:19, 07 сентября 2026, ПАИ

Более 90 % объектов в Пскове подготовлены к предстоящему отопительному сезону. Из 1 315 жилых домов приём тепла обеспечен в 1 228, что составляет 93,4 %. При этом все 96 домов Псковского района полностью готовы к эксплуатации зимой, сообщили ПАИ в Псковских теплосетях.

Опасения у ресурсоснабжающей организации вызывают объекты ведомственного жилого фонда. Из 28 таких домов паспорта готовности оформили только 14 (50 %). В категории домов с непосредственным управлением показатель составил 66,7 % – подготовлены 48 из 72 строений. Ответственность за инженерные системы в этом случае лежит на собственниках, что нередко тормозит работы.

В перечень особого риска вошли дома по адресам: улица Заводская, 1а; Карла Маркса, 3; Космическая, 10, 11, 12, 14, 16; Красных Просвещенцев, 5; Ленинградское шоссе, 13, 24/10, 65; Леона Поземского, 51 и 61; Лесная, 3; Николая Васильева, 71г; Посёлочная, 14; Яна Райниса, 54а; Инженерная, 82; Петровская, 6; Первомайская, 20.

Кроме того, без подтверждённой готовности по состоянию на 4 сентября остаются несколько учреждений культуры. «Если эти объекты не успеют подготовиться до начала холодов, это может привести к серьёзным неудобствам для жителей. Тепло в батареях – это не цифра в отчёте, а то, что жильцы чувствуют кожей. И пока в некоторых домах готовность измеряется единицами процентов, говорить о полной готовности города к зиме преждевременно», – отметили в ПТС.

Напомним, по данным на 31 августа, из 1 315 многоквартирных домов к приёму тепла были готовы 1 207 – это 91,8 %.