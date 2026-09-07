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Общество

Псковский пристав помог женщине во время приступа

Судебный пристав по ОУПДС Печорского и Палкинского районов Алексей Еремов оперативно пришёл на помощь посетительнице, которой внезапно стало плохо. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Женщина пришла на приём в отделение судебных приставов Печорского и Палкинского районов. Ожидая своей очереди, она присела на скамейку внутри здания. Но ей внезапно стало плохо – начался приступ.

Ситуацию первым заметил судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Сотрудник помог женщине безопасно расположиться на скамейке, освободил пространство вокруг посетительницы от твёрдых и острых предметов, чтобы она не получила травму во время приступа, снял с неё шарф и контролировал её состояние.

Кроме того, судебный пристав незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи, сообщил медикам о состоянии женщины и продолжал наблюдать за ней до их приезда.

«Особенно важно, что сотрудник действовал спокойно и грамотно: не пытался сдерживать непроизвольные движения женщины, не разжимал ей рот и не помещал в него никаких предметов, поскольку такие действия во время приступа могут причинить вред», – отметили в пресс-службе ведомства.

Когда прибыла бригада скорой медицинской помощи, специалисты осмотрели женщину и оказали ей необходимую помощь. Сейчас с ней всё хорошо.

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