Как работает гостевой доступ в «Госуслуги Дом»

10:23, 07 сентября 2026, ПАИ

Как работает гостевой доступ в «Госуслуги Дом», рассказали псковичам.

Если вы хотите управлять недвижимостью вместе с доверенным лицом, например родственником или арендатором, воспользуйтесь гостевым доступом. Собственник сам решает, кому и на какой срок выдать доступ. При этом гость получает возможность выполнять основные бытовые задачи, но не может принимать ключевые решения от имени владельца.

Гость может: передавать показания счётчиков, оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, подавать заявки в управляющую организацию, получать уведомления о событиях в доме.

Гость не может: голосовать на общих собраниях собственников, предоставлять гостевой доступ другим пользователям, просматривать полную историю платежей.

Доступ выдаётся только через приложение и только пользователям с подтверждённой учётной записью на портале «Госуслуги».

Случайный человек не сможет получить доступ к вашей квартире, зная только адрес или номер лицевого счёта. Собственник в любой момент может отозвать выданный доступ.

Как выдать гостевой доступ

1. Попросите гостя установить приложение «Госуслуги Дом» и авторизоваться с помощью подтверждённой учетной записи «Госуслуг».

2. Введите в приложении номер телефона, связанный с учетной записью, и подтвердите предоставление доступа.

3. У гостя в приложении автоматически появится ваш объект недвижимости.

Скачивайте «Госуслуги Дом» и управляйте недвижимостью вместе с близкими.