Как работает гостевой доступ в «Госуслуги Дом»
Как работает гостевой доступ в «Госуслуги Дом», рассказали псковичам.
Если вы хотите управлять недвижимостью вместе с доверенным лицом, например родственником или арендатором, воспользуйтесь гостевым доступом. Собственник сам решает, кому и на какой срок выдать доступ. При этом гость получает возможность выполнять основные бытовые задачи, но не может принимать ключевые решения от имени владельца.
Гость может: передавать показания счётчиков, оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, подавать заявки в управляющую организацию, получать уведомления о событиях в доме.
Гость не может: голосовать на общих собраниях собственников, предоставлять гостевой доступ другим пользователям, просматривать полную историю платежей.
Доступ выдаётся только через приложение и только пользователям с подтверждённой учётной записью на портале «Госуслуги».
Случайный человек не сможет получить доступ к вашей квартире, зная только адрес или номер лицевого счёта. Собственник в любой момент может отозвать выданный доступ.
Как выдать гостевой доступ
1. Попросите гостя установить приложение «Госуслуги Дом» и авторизоваться с помощью подтверждённой учетной записи «Госуслуг».
2. Введите в приложении номер телефона, связанный с учетной записью, и подтвердите предоставление доступа.
3. У гостя в приложении автоматически появится ваш объект недвижимости.
Скачивайте «Госуслуги Дом» и управляйте недвижимостью вместе с близкими.
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